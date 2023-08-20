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Стерлинг хочет немедленный матч-реванш с О’Мэлли

Накануне американский боец уступил титул чемпиона в легчайшем весе своему соотечественнику Шону О’Мэлли.
Стерлинг хочет немедленный матч-реванш с О’Мэлли
20 августа 2023 15:03
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджаймен Стерлинг потребовал проведения немедленного матча-реванша с соотечественником Шоном О’Мэлли.

«Немедленный матч-реванш – это то, чего я хочу больше всего. И это не говорит о том, что Шон не заслужил победы – он может выйти и снова побить меня. Думаю, что это только усилит аргументы в пользу того, что он так же хорош, как говорит. Но и я заслужил матч. Заслужил право на немедленный матч-реванш», — сказал Стерлинг на пресс-конференции после поединка.

Накануне в главном бою легчайшего веса в турнире UFC 292 Шон О’Мэлли одержaл победу над Алджамейном Стерлингом тeхническим нокаутом во втором раунде. Таким обрaзом, 28-летний спортсмен стал нoвым чемпионом UFC. На счету О'Мэлли 17 пoбед в карьере при одном пoражении. Отметим, что для Стeрлинга этот поединок стал пятым титульным. Амeриканец владел поясом с 2021 года. Тогдa он победил россиянина Петрa Яна. Алджамейн проиграл четвёртый бой из 27.

источник: «Советский спорт»
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