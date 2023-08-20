Ян напомнил новому чемпиону UFC о неизбежности реванша

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян напомнил о желании провести реванш с новым обладателем пояса промоушена Шоном О’Мэлли.

«Наш реванш должен состояться рано или поздно», – говорится в сообщении российского бойца, размещённого в соцсетях.

О’Мэлли минувшей ночью во втором раунде победил Алджамейна Стерлинга и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.

Ян и О’Мэлли дрались в октябре 2022 года, и тогда американец одержал спорную победу раздельным решением судей.