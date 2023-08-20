ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ян напомнил новому чемпиону UFC о неизбежности реванша

Ранее Ян и О’Мэлли дрались в октябре 2022 года.
Ян напомнил новому чемпиону UFC о неизбежности реванша
20 августа 2023 17:16
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян напомнил о желании провести реванш с новым обладателем пояса промоушена Шоном О’Мэлли.

«Наш реванш должен состояться рано или поздно», – говорится в сообщении российского бойца, размещённого в соцсетях.

О’Мэлли минувшей ночью во втором раунде победил Алджамейна Стерлинга и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.

Ян и О’Мэлли дрались в октябре 2022 года, и тогда американец одержал спорную победу раздельным решением судей.

источник: «Советский спорт»
Стерлинг хочет немедленный матч-реванш с О’Мэлли
Стерлинг хочет немедленный матч-реванш с О’Мэлли
Накануне американский боец уступил титул чемпиона в легчайшем весе своему соотечественнику Шону О’Мэлли.
20.08.2023 15:03
ММА
автор: Александр Евграфов
Двалишвили раскритиковал решение рефери в поединке Стерлинг — О’Мэлли
Боец считает, что арбитр испортил бой.
20.08.2023 12:22
ММА
автор: Александр Евграфов
Глава RCC Клименко удивлён победе О'Мэлли в титульном бою со Стерлингом
Поединок состоялся в Бостоне.
20.08.2023 11:40
ММА
автор: Игорь Брагин
Марлон Вера ответил на вызов чемпиона UFC Шона О'Мэлли
Американец потерпел лишь одно поражение в карьере.
20.08.2023 11:30
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Новый чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли бросил вызов Марлону Вере
Оба спортсмена дрались несколько часов назад на арене «TD Garden».
20.08.2023 10:20
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Пётр Ян хочет провести реванш с новым чемпионом UFC Шоном О’Мэлли
Россиянин занимает пятое место в рейтинге UFC своего дивизиона.
20.08.2023 09:45
ММА
автор: Александр Поволоцкий
UFC 291: О'Мэлли нокаутировал Стерлинга и другие результаты турнира
Поединки прошли на арене «TD Garden».
20.08.2023 09:15
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Вэйли Чжан защитила пояс UFC, одержав победу над Амандой Лемос
Для южноамериканской спортсменки это первое поражение за три боя.
20.08.2023 08:45
ММА
О’Мэлли нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе
О’Мэлли нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе
Турнир прошёл на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне.
20.08.2023 08:30
ММА
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.