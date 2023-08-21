ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мераб Двалишвили готов провести титульный поединок UFC против Шона О'Мэлли

В минувший уик-енд американец стал новым чемпионом промоушена в легчайшем весе.
21 августа 2023 10:59
автор: Виталий Овсянников

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили заявил, что готов провести бой за титул чемпиона промоушена в легчайшем весе против его новоиспеченного обладателя американца Шона О'Мэлли.

«Если Шон сбежит от реванша против Алджо, тогда я хочу надрать его тощее тело в бою за пояс», — написал Двалишвили в своих соцсетях.

Напомним, 19 августа, в главном бою турнира UFC 292 Шон О’Мэлли одержaл победу над Алджамейном Стерлингом тeхническим нокаутом во втором раунде.

На счету Мераба Двалишвили 19 боев, 15 побед и четыре поражения. В рейтинге легчайшего веса грузин занимает первую строчку. В активе Шона О'Мэлли 17 выигрышей в 18 поединках.

источник: «Советский спорт»
Ян напомнил новому чемпиону UFC о неизбежности реванша
Ян напомнил новому чемпиону UFC о неизбежности реванша
Ранее Ян и О’Мэлли дрались в октябре 2022 года.
20.08.2023 17:16
ММА
автор: Александр Евграфов
Стерлинг хочет немедленный матч-реванш с О’Мэлли
Стерлинг хочет немедленный матч-реванш с О’Мэлли
Накануне американский боец уступил титул чемпиона в легчайшем весе своему соотечественнику Шону О’Мэлли.
20.08.2023 15:03
ММА
автор: Александр Евграфов
Двалишвили раскритиковал решение рефери в поединке Стерлинг — О’Мэлли
Боец считает, что арбитр испортил бой.
20.08.2023 12:22
ММА
автор: Александр Евграфов
Глава RCC Клименко удивлён победе О'Мэлли в титульном бою со Стерлингом
Поединок состоялся в Бостоне.
20.08.2023 11:40
ММА
автор: Игорь Брагин
Марлон Вера ответил на вызов чемпиона UFC Шона О'Мэлли
Американец потерпел лишь одно поражение в карьере.
20.08.2023 11:30
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Новый чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли бросил вызов Марлону Вере
Оба спортсмена дрались несколько часов назад на арене «TD Garden».
20.08.2023 10:20
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Пётр Ян хочет провести реванш с новым чемпионом UFC Шоном О’Мэлли
Россиянин занимает пятое место в рейтинге UFC своего дивизиона.
20.08.2023 09:45
ММА
автор: Александр Поволоцкий
UFC 291: О'Мэлли нокаутировал Стерлинга и другие результаты турнира
Поединки прошли на арене «TD Garden».
20.08.2023 09:15
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Вэйли Чжан защитила пояс UFC, одержав победу над Амандой Лемос
Для южноамериканской спортсменки это первое поражение за три боя.
20.08.2023 08:45
ММА
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.