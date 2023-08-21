Мераб Двалишвили готов провести титульный поединок UFC против Шона О'Мэлли

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили заявил, что готов провести бой за титул чемпиона промоушена в легчайшем весе против его новоиспеченного обладателя американца Шона О'Мэлли.

«Если Шон сбежит от реванша против Алджо, тогда я хочу надрать его тощее тело в бою за пояс», — написал Двалишвили в своих соцсетях.

Напомним, 19 августа, в главном бою турнира UFC 292 Шон О’Мэлли одержaл победу над Алджамейном Стерлингом тeхническим нокаутом во втором раунде.

На счету Мераба Двалишвили 19 боев, 15 побед и четыре поражения. В рейтинге легчайшего веса грузин занимает первую строчку. В активе Шона О'Мэлли 17 выигрышей в 18 поединках.