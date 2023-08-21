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Конор Макгрегор: меня лишают средств к существованию

Ирландец не выходил в октагон более двух лет.
21 августа 2023 12:07
автор: Александр Поволоцкий

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пожаловался на то, что промоушен не дает ему возможность провести поединок.

Ранее сообщалось, что осенью 2023 года ирландец проведёт поединок против американца Майкла Чендлера. В эти дни они принимают участие в съёмках шоу TUF.

«Мне не дают драться в декабре. Я чувствую, что меня лишают средств к существованию. Но я не собираюсь обижаться, я буду нападать. Я собирался драться и объявил, что поединок состоится 16 декабря. Но, по-моему, этого не произойдёт», — заявил Макгрегор на странице в соцсети.

В последний раз ирландец дрался в июле 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

источник: «Советский спорт»
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