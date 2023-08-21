Фахретдинов заявил, что готов провести бой с Макгрегором бесплатно

Российский боец Ринат Фахретдинов рассказал о том, что он готов выйти в октагон против Конора Макгрегора без гонорара.

«Это хорошо и для лиги, и для него самого. UFC заработает, и он заработает. Почему бы и нет? Рейтинги вырастут, просмотры вырастут. Всё равно Конора любят, будут смотреть. Но, никто, как говорится, так просто тебе его не даст. Я и бесплатно готов с ним подраться», – цитирует Фахретдинова «Татар-информ».

В своём последнем поединке россиянин победил в первом раунде удушающим приемом американца Кевина Ли. Бой прошел в рамках турнира UFC on ESPN 48.