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Фахретдинов заявил, что готов провести бой с Макгрегором бесплатно

Спортсмен выступает в полусреднем дивизионе (до 77 кг).
21 августа 2023 14:21
автор: Виталий Овсянников

Российский боец Ринат Фахретдинов рассказал о том, что он готов выйти в октагон против Конора Макгрегора без гонорара.

«Это хорошо и для лиги, и для него самого. UFC заработает, и он заработает. Почему бы и нет? Рейтинги вырастут, просмотры вырастут. Всё равно Конора любят, будут смотреть. Но, никто, как говорится, так просто тебе его не даст. Я и бесплатно готов с ним подраться», – цитирует Фахретдинова «Татар-информ».

В своём последнем поединке россиянин победил в первом раунде удушающим приемом американца Кевина Ли. Бой прошел в рамках турнира UFC on ESPN 48.

источник: Татар-информ
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