Волкановски рассчитывает вернуться в октагон уже в этом году

Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски рассказал о восстановлении после плановой операции на локте, которую он перенёс в июле.

«Я уже могу немного работать. Пока не наношу удары локтями, но буду в ближайшее время. Я остаюсь в форме, тренируюсь и делаю всё, что нужно. Хочу вернуться в октагон до конца года. Я хочу реванш с Исламом, но он выступит в октябре, и я хотел бы подраться перед этим. Не хочется ждать до начала следующего года. Если и ждать, то Ислама, но я бы этого не хотел. Так что, Илия, продолжай говорить. Мне это нравится», - цитирует Волкановски BJPenn.

В посдеднем поединке Волкановски оказалсмя сильнее мексиканца Яира Родригеса, победив его техническим нокаутом.