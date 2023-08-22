Хабиб Нурмагомедов: верю, что и сейчас могу побить кого угодно

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов заявил, что пребывает в отличной форме и способен победить любого соперника. По словам россиянина, отсутствие постоянных тренировок не сказалось на его состоянии.

«Я верю, что и сейчас могу побить кого угодно в мире. Я не старый. Люди забывают, почему я закончил. Не потому что я постарел. Потому что я потерял отца, я не хотел драться без него. Мне всего 34 года сейчас», – сказал россиянин.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 31 год. Он был чемпионом UFC в легком дивизионе, а также лучшим бойцом лиги вне зависимости от веса. На счету россиянина 29 боев и 29 побед.

Что касается его отца, Абдулманапа Нурмагомедова, то известный тренер скончался в июле 2020-го из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.