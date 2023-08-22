Одержавший пять побед подряд боец перейдёт в средний вес

Бразилец Мишель Перейра объявил о переходе в средний вес и предстоящем поединке с 33-летним канадцем Марком-Андре Баррио. Бой запланирован на 14 октября в рамках турнира UFC Fight Night 227.

В июле этого года на турнире UFC 291 Перейра не дотянул до лимита полусреднего веса 1,4 кг для проведения поединка против Стивена Томпсона. После этого Томпсон решил не участвовать в поединке, и в результате он был снят с турнира.

Перейра перешёл в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в мае 2019 года и впервые будет выступать в средней весовой категории.

В 2020 году Перейра был дисквалифицирован за запрещённый удар в бою с Диего Санчесом. После этого бразилец одержал пять побед: над Зелимом Имадаевым, Калинной Уилльямсом, Нико Прайсом, Андре Фиальо и Сантьяго Понзиниббио.