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Одержавший пять побед подряд боец перейдёт в средний вес

Ранее он не смог уложиться в лимиты полусреднего веса.
22 августа 2023 12:19
автор: Александр Евграфов

Бразилец Мишель Перейра объявил о переходе в средний вес и предстоящем поединке с 33-летним канадцем Марком-Андре Баррио. Бой запланирован на 14 октября в рамках турнира UFC Fight Night 227.

В июле этого года на турнире UFC 291 Перейра не дотянул до лимита полусреднего веса 1,4 кг для проведения поединка против Стивена Томпсона. После этого Томпсон решил не участвовать в поединке, и в результате он был снят с турнира.

Перейра перешёл в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в мае 2019 года и впервые будет выступать в средней весовой категории.

В 2020 году Перейра был дисквалифицирован за запрещённый удар в бою с Диего Санчесом. После этого бразилец одержал пять побед: над Зелимом Имадаевым, Калинной Уилльямсом, Нико Прайсом, Андре Фиальо и Сантьяго Понзиниббио.

источник: «Советский спорт»
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