Российский боец ММА сразится c кандидатом в UFC из Казахстана

Чемпион «Open FC» россиянин Александр Грозин (22-4-1) и кандидат в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) из Казахстана Магомед Кабардиев (10-0) проведут поединок за звание чемпиона международного Гран-при «Наше Дело».

Поединок состоится 1 сентября в рамках турнира «Наше Дело».

Также в карде пройдут поединки супертяжеловесов Павла Шульского и Давида Бархадуряна, звёзд поп-ММА Фарида Ядуллаева и Кирилла Лапшина. Также предусмотрена схватка по правилам тайского бокса между Никитой Иванова и Ильей Гуненко, а также женский бой экс-чемпионки лиги Кристины Степанян и Татьяны Постарнаковой.

Главным поединком станет бой между Артёмом Рофалем и Шовхалом Чурчаевым.