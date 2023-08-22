ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Российский боец ММА сразится c кандидатом в UFC из Казахстана

Стали известны участники турнира бойцовской лиги «Наше Дело».
22 августа 2023 13:01
автор: Александр Евграфов

Чемпион «Open FC» россиянин Александр Грозин (22-4-1) и кандидат в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) из Казахстана Магомед Кабардиев (10-0) проведут поединок за звание чемпиона международного Гран-при «Наше Дело».

Поединок состоится 1 сентября в рамках турнира «Наше Дело».

Также в карде пройдут поединки супертяжеловесов Павла Шульского и Давида Бархадуряна, звёзд поп-ММА Фарида Ядуллаева и Кирилла Лапшина. Также предусмотрена схватка по правилам тайского бокса между Никитой Иванова и Ильей Гуненко, а также женский бой экс-чемпионки лиги Кристины Степанян и Татьяны Постарнаковой.

Главным поединком станет бой между Артёмом Рофалем и Шовхалом Чурчаевым.

Одержавший пять побед подряд боец перейдёт в средний вес
Ранее он не смог уложиться в лимиты полусреднего веса.
22.08.2023 12:19
ММА
автор: Александр Евграфов
Шон О\'Мэлли впервые вошёл в список лучших бойцов UFC вне зависимости от веса
Шон О'Мэлли впервые вошёл в список лучших бойцов UFC вне зависимости от веса
В минувшие выходные американец стал чемпионом в легчайшем дивизионе.
22.08.2023 11:37
ММА
автор: Артур Гичунцев
Хабиб Нурмагомедов: верю, что и сейчас могу побить кого угодно
Бывший боец уверен, что находится в прекрасной форме несмотря на двухлетний простой.
22.08.2023 10:16
ММА
автор: Артур Гичунцев
Волкановски рассчитывает вернуться в октагон уже в этом году
Спортсмен перенёс операцию на локте.
21.08.2023 19:57
ММА
автор: Александр Кожевников
Фахретдинов заявил, что готов провести бой с Макгрегором бесплатно
Спортсмен выступает в полусреднем дивизионе (до 77 кг).
21.08.2023 14:21
ММА
автор: Виталий Овсянников
Российских спортсменов допустили до Кубка мира по самбо
Российских спортсменов допустили до Кубка мира по самбо
В нейтральном статусе.
21.08.2023 13:30
ММА
автор: Максим Скороходов
Конор Макгрегор: меня лишают средств к существованию
Ирландец не выходил в октагон более двух лет.
21.08.2023 12:07
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Мераб Двалишвили готов провести титульный поединок UFC против Шона О'Мэлли
В минувший уик-енд американец стал новым чемпионом промоушена в легчайшем весе.
21.08.2023 10:59
ММА
автор: Виталий Овсянников
Ян напомнил новому чемпиону UFC о неизбежности реванша
Ян напомнил новому чемпиону UFC о неизбежности реванша
Ранее Ян и О’Мэлли дрались в октябре 2022 года.
20.08.2023 17:16
ММА
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.