Определился следующий соперник Минеева, находящегося в зоне СВО

Российский мастер смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев в следующем поединке сразится с бывшим чемпионом промоушена Bellator бразильцем Рафаэлем Карвальо, сообщает РИА Новости со ссылкой на промоутера Камила Гаджиева.

Поединок запланировал на 15 сентября в Элисте. Он будет состоять из трех раундов и пройдет в весовой категории до 93 кг.

В настоящее время Минеев находится в зоне проведения СВО.

Ранее Минеев сообщил, что начал подготовку к бою в Элисте. В ноябре 2022 года россиянин взял паузу в карьере и отправился в зону проведения СВО в качестве добровольца. Спортсмен ранее проходил срочную и контрактную службу в рядах ВДВ.