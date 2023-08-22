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Определился следующий соперник Минеева, находящегося в зоне СВО

Бой пройдёт в Элисте по правилам кикбоксинга.
Определился следующий соперник Минеева, находящегося в зоне СВО
22 августа 2023 13:38
автор: Александр Евграфов
автор фото: Соцсети Владимира Минеева

Российский мастер смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев в следующем поединке сразится с бывшим чемпионом промоушена Bellator бразильцем Рафаэлем Карвальо, сообщает РИА Новости со ссылкой на промоутера Камила Гаджиева.

Поединок запланировал на 15 сентября в Элисте. Он будет состоять из трех раундов и пройдет в весовой категории до 93 кг.

В настоящее время Минеев находится в зоне проведения СВО.

Ранее Минеев сообщил, что начал подготовку к бою в Элисте. В ноябре 2022 года россиянин взял паузу в карьере и отправился в зону проведения СВО в качестве добровольца. Спортсмен ранее проходил срочную и контрактную службу в рядах ВДВ.

источник: «РИА Новости»
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