«Если человек тупой, то что с этим сделаешь?» Хабиб высказался о Коноре Макгрегоре

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своём бывшем оппоненте Коноре Макгрегоре.

«Самый большой бой в истории спорта, невероятная ответственность. Этот парень много болтал, а масштаб события давил на меня. Помню, отец сказал тогда: «Алмазы рождаются под давлением. Если ты справишься с этим, то станешь алмазом». Это были отличные слова.

По какой причине я решил не игнорировать его трешток? Я люблю слушать людей. Это интересно, потому что разговор позволяет понять IQ человека. Что можно сделать, если ты тупой? Если у тебя не получается контролировать себя, то ты точно не справишься со мной. Мы на разных уровнях», - приводит слова Нурмагомедова PBD Podcast.

Бой Хабиба и Конора завершился победой Хабиба удушающим приёмом.