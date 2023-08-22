ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Если человек тупой, то что с этим сделаешь?» Хабиб высказался о Коноре Макгрегоре

Экс-боец ответил на вопрос о реакции на трешток ирландца.
22 августа 2023 16:35
автор: Александр Кожевников

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своём бывшем оппоненте Коноре Макгрегоре.

«Самый большой бой в истории спорта, невероятная ответственность. Этот парень много болтал, а масштаб события давил на меня. Помню, отец сказал тогда: «Алмазы рождаются под давлением. Если ты справишься с этим, то станешь алмазом». Это были отличные слова.

По какой причине я решил не игнорировать его трешток? Я люблю слушать людей. Это интересно, потому что разговор позволяет понять IQ человека. Что можно сделать, если ты тупой? Если у тебя не получается контролировать себя, то ты точно не справишься со мной. Мы на разных уровнях», - приводит слова Нурмагомедова PBD Podcast.

Бой Хабиба и Конора завершился победой Хабиба удушающим приёмом.

источник: «Советский спорт»
В Союзе ММА России объяснили, почему Фёдор Емельяненко покинул пост президента организации
В Союзе ММА России объяснили, почему Фёдор Емельяненко покинул пост президента организации
Об уходе бывшего российского бойца с руководящей должности стало известно на прошлой неделе.
22.08.2023 17:00
ММА
автор: Глеб Шевяков
Конор Макгрегор пообещал прикончить Тони Фергюсона
Тони проиграл шесть последних боёв.
22.08.2023 13:50
ММА
автор: Александр Кожевников
Определился следующий соперник Минеева, находящегося в зоне СВО
Определился следующий соперник Минеева, находящегося в зоне СВО
Бой пройдёт в Элисте по правилам кикбоксинга.
22.08.2023 13:38
ММА
автор: Александр Евграфов
Российский боец ММА сразится c кандидатом в UFC из Казахстана
Стали известны участники турнира бойцовской лиги «Наше Дело».
22.08.2023 13:01
ММА
автор: Александр Евграфов
Одержавший пять побед подряд боец перейдёт в средний вес
Ранее он не смог уложиться в лимиты полусреднего веса.
22.08.2023 12:19
ММА
автор: Александр Евграфов
Шон О\'Мэлли впервые вошёл в список лучших бойцов UFC вне зависимости от веса
Шон О'Мэлли впервые вошёл в список лучших бойцов UFC вне зависимости от веса
В минувшие выходные американец стал чемпионом в легчайшем дивизионе.
22.08.2023 11:37
ММА
автор: Артур Гичунцев
Хабиб Нурмагомедов: верю, что и сейчас могу побить кого угодно
Бывший боец уверен, что находится в прекрасной форме несмотря на двухлетний простой.
22.08.2023 10:16
ММА
автор: Артур Гичунцев
Волкановски рассчитывает вернуться в октагон уже в этом году
Спортсмен перенёс операцию на локте.
21.08.2023 19:57
ММА
автор: Александр Кожевников
Фахретдинов заявил, что готов провести бой с Макгрегором бесплатно
Спортсмен выступает в полусреднем дивизионе (до 77 кг).
21.08.2023 14:21
ММА
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.