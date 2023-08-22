ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В Союзе ММА России объяснили, почему Фёдор Емельяненко покинул пост президента организации

Об уходе бывшего российского бойца с руководящей должности стало известно на прошлой неделе.
В Союзе ММА России объяснили, почему Фёдор Емельяненко покинул пост президента организации
22 августа 2023 17:00
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Советский спорт

Вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев назвал причину, по которой Фёдор Емельяненко ушёл в отставку с должности главы спортивной организации.

«Причина ухода? Просто рутина президента, когда она каждый день — это сильно выбивает из колеи. Но Федор остается (в Союзе), все нормально. Пока я исполняющий обязанности, на конференции будем решать, выбирать кандидатуры, общаться. Обычно конференция проходит в конце года, будем подводить итоги», — приводит слова Терентьева «Спорт-Экспресс».

Добавим, Емельяненко подал в отставку с должности президента Союза ММА России в субботу, 19 августа. Он работал на этом месте в периоды с 2012 по 2018 год и с июня прошлого года по августа 2023-го.

источник: «Спорт-Экспресс»
«Если человек тупой, то что с этим сделаешь?» Хабиб высказался о Коноре Макгрегоре
Экс-боец ответил на вопрос о реакции на трешток ирландца.
22.08.2023 16:35
ММА
автор: Александр Кожевников
Конор Макгрегор пообещал прикончить Тони Фергюсона
Тони проиграл шесть последних боёв.
22.08.2023 13:50
ММА
автор: Александр Кожевников
Определился следующий соперник Минеева, находящегося в зоне СВО
Определился следующий соперник Минеева, находящегося в зоне СВО
Бой пройдёт в Элисте по правилам кикбоксинга.
22.08.2023 13:38
ММА
автор: Александр Евграфов
Российский боец ММА сразится c кандидатом в UFC из Казахстана
Стали известны участники турнира бойцовской лиги «Наше Дело».
22.08.2023 13:01
ММА
автор: Александр Евграфов
Одержавший пять побед подряд боец перейдёт в средний вес
Ранее он не смог уложиться в лимиты полусреднего веса.
22.08.2023 12:19
ММА
автор: Александр Евграфов
Шон О\'Мэлли впервые вошёл в список лучших бойцов UFC вне зависимости от веса
Шон О'Мэлли впервые вошёл в список лучших бойцов UFC вне зависимости от веса
В минувшие выходные американец стал чемпионом в легчайшем дивизионе.
22.08.2023 11:37
ММА
автор: Артур Гичунцев
Хабиб Нурмагомедов: верю, что и сейчас могу побить кого угодно
Бывший боец уверен, что находится в прекрасной форме несмотря на двухлетний простой.
22.08.2023 10:16
ММА
автор: Артур Гичунцев
Волкановски рассчитывает вернуться в октагон уже в этом году
Спортсмен перенёс операцию на локте.
21.08.2023 19:57
ММА
автор: Александр Кожевников
Фахретдинов заявил, что готов провести бой с Макгрегором бесплатно
Спортсмен выступает в полусреднем дивизионе (до 77 кг).
21.08.2023 14:21
ММА
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.