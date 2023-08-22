В Союзе ММА России объяснили, почему Фёдор Емельяненко покинул пост президента организации

Вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев назвал причину, по которой Фёдор Емельяненко ушёл в отставку с должности главы спортивной организации.

«Причина ухода? Просто рутина президента, когда она каждый день — это сильно выбивает из колеи. Но Федор остается (в Союзе), все нормально. Пока я исполняющий обязанности, на конференции будем решать, выбирать кандидатуры, общаться. Обычно конференция проходит в конце года, будем подводить итоги», — приводит слова Терентьева «Спорт-Экспресс».

Добавим, Емельяненко подал в отставку с должности президента Союза ММА России в субботу, 19 августа. Он работал на этом месте в периоды с 2012 по 2018 год и с июня прошлого года по августа 2023-го.