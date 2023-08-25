Хрюнов анонсировал реванш Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика

Российский бойцы ММА Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут ответный поединок. Об этом заявил известный промоутер Владимир Хрюнов. По его словам, тяжеловесы встретятся в октябре 2023 года в рамках «Бойцовского клуба».

«В разработке находится несколько боев, в том числе и реванш Вячеслава Дацика с Александром Емельяненко, который сейчас восстанавливается и уже находится в приличном состоянии и в приличной форме. Ему нужно продолжать жизнь, продолжать выступать, а мы с нетерпением ждем его возвращения», – заявил Хрюнов в интервью Mma.metaratings.ru.

Первый бой Емельяненко и Дацика прошел в сентябре 2022 года. Рыжий Тарзан нокаутировал соперника на 13-й секунде первого раунда.