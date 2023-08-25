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Тактаров заявил, что готов к бою с мексиканцем, избившим его в 2022 году

В январе 2022 года Олег стал жертвой нападения в Мексике.
25 августа 2023 16:13
автор: Александр Кожевников

Российский боец Олег Тактаров высказался о готовности провести бой с мексиканцем, напавшим на него в январе прошлого года.

«Живым он с ринга не уйдет. Неважно по каким правилам будет проходить бой. Если это тот самый мексиканец будет, то мне было бы интересно провести поединок. Я успею подготовиться к нему. Иду на тренировку уже!», - приводит слова Тактарова «Спорт-Экспресс».

Ранее промоутер Владимир Хрюнов заявил, что бой Тактарова с мексиканцем планируется на 27 октября.

источник: «Спорт-Экспресс»
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