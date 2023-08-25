Хрюнов объявил дату и следующего соперника Емельяненко

Младший брат известных бойцов ММА Фёдора и Александра Емельяненко Иван проведёт следующий поединок 27 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на промоутера Владимира Хрюнова.

По словам менеджера, предполагаемым соперником Ивана станет Юрий Рябой.

В августе планировался поединок по правилам бокса Емельяненко с бразильцем Антонио Силвой, но он был отменен из-за травмы российского бойца.

Иван Емельяненко дебютировал в смешанных единоборствах в мае этого года. В своём первом бою он победил по итогам трёх раундов дзюдоиста Алексея Леденёва.