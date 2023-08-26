Макс Холлоуэй победил Корейского Зомби в главном событии UFC Fight Night 225

Подошёл к концу турнир UFC Fight Night 225, в главном событии которого американский боец Макс Холлоуэй встретился с корейцем Чон Хван Соном по прозвищу Корейский Зомби.
Поединок завершился в третьем раунде. Макс Холлоуэй отправил в нокаут своего соперника.
Теперь в активе американского бойца 32 боя, 25 побед и семь поражений. 31-летний Холлоуэй занимает вторую строчку официального рейтинга UFC в полулёгком весе. На счету корейца 25 боев, 17 побед и восемь проигранных встреч.
источник: «Советский спорт»