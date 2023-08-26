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Макс Холлоуэй победил Корейского Зомби в главном событии UFC Fight Night 225

Американец одержал победу нокаутом.
Макс Холлоуэй победил Корейского Зомби в главном событии UFC Fight Night 225
26 августа 2023 18:23
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Подошёл к концу турнир UFC Fight Night 225, в главном событии которого американский боец Макс Холлоуэй встретился с корейцем Чон Хван Соном по прозвищу Корейский Зомби.

Поединок завершился в третьем раунде. Макс Холлоуэй отправил в нокаут своего соперника.

Теперь в активе американского бойца 32 боя, 25 побед и семь поражений. 31-летний Холлоуэй занимает вторую строчку официального рейтинга UFC в полулёгком весе. На счету корейца 25 боев, 17 побед и восемь проигранных встреч.

источник: «Советский спорт»
Итоги турнира UFC Fight Night 225: Холлоуэй – Корейский Зомби
В главном бою Холлоуэй отправил в нокаут своего соперника.
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