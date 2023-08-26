Итоги турнира UFC Fight Night 225: Холлоуэй – Корейский Зомби

В Сингапуре подошёл к концу турнир UFC Fight Night 225.
В мейнивенте американский боец Макс Холлоуэй нокаутировал Чон Хван Соном по прозвищу Корейский Зомби. Этот поединок был признан лучшим боем вечера.
Бонус за лучшее выступление вечера получили Михал Олексейчук и Джуниор Тафа.
Все результаты UFC Fight Night 225.
Основной кард:
Макс Холлоуэй победил Чан Сун Чжуна нокаутом (удары руками), 0:23, раунд 3;
Энтони Смит победил Райана Спэнна раздельным решением судей (28–29, 29–28, 29–28);
Гига Чикадзе победил Алекса Касереса единогласным решением судей (30–27, 30–27, 30–27);
Ринья Накамура победил Фернандо Гарсию единогласным решением судей (30–26, 30–27, 30–27)
Эрин Блэнчфилд победила Таилу Сантос единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28);
Джуниор Тафа победил Паркера Портера нокаутом (удар рукой), 1:24, раунд 1.
Предварительный кард:
Вальдо Кортес-Акоста победил Лукаша Бржески нокаутом (удары руками), 3:01, раунд 1;
Гарретт Армфилд победил Тошиоми Казаму техническим нокаутом (удары руками), 4:16, раунд 1;
Михал Олексийчук победил Чиди Нджокуани техническим нокаутом (удары руками), 4:16, раунд 1;
Кинан Сон победил Роландо Бедойю единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28);
Билли Гофф победил Юсаку Киношиту техническим нокаутом (удары руками), 3:49, раунд 1;
Джей Джей Олдрич победила На Лиан техническим нокаутом (удары руками и локти), 4:49, раунд 2;
Сун Ву Чой победил Джарно Эрренса единогласным решением судей (30–27, 29–28, 29–28).