Конор Макгрегор анонсировал дату боя с Чендлером

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор анонсировал дату поединка с американцем Майклом Чендлером.

Он разместил в социальных сетях обратный отсчёт до своего возвращения в октагон, которое запланировано на турнире UFC 296 17 декабря в Лас-Вегасе.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье и получил серьёзную травму ноги. После выступления боец не раз был обвинён в употреблении стероидов, и до сих пор не входит в пул тестируемых на допинг бойцов UFC.

Чендлер в ноябре 2022 года на UFC 281 также уступил Порье, проиграв удушающим приёмом в третьем раунде.