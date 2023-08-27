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Конор Макгрегор анонсировал дату боя с Чендлером

Ирландец вернётся в октагон на турнире UFC 296.
27 августа 2023 19:52
автор: Александр Евграфов

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор анонсировал дату поединка с американцем Майклом Чендлером.

Он разместил в социальных сетях обратный отсчёт до своего возвращения в октагон, которое запланировано на турнире UFC 296 17 декабря в Лас-Вегасе.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье и получил серьёзную травму ноги. После выступления боец не раз был обвинён в употреблении стероидов, и до сих пор не входит в пул тестируемых на допинг бойцов UFC.

Чендлер в ноябре 2022 года на UFC 281 также уступил Порье, проиграв удушающим приёмом в третьем раунде.

источник: «Советский спорт»
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