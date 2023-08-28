Гаджиев объяснил, почему Хабиб Нурмагомедов принял решение завершить карьеру в ММА 

Промоутер Камил Гаджиев назвал причину, по которой российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру.

34-летний атлет объявил о завершении карьеры в марте 2021 года. В своём последнем поединке на турнире UFC 254 в 2020 году он победил американца Джастина Гейджи и сохранил статус непобеждённого бойца в лёгком весе.

«Я знаю, почему Хабиб в целом завершил. И да, он завершил, потому что он должен был оставаться непобежденным. У него уже не хватало мотивации для того, чтобы дальше оставаться на высоком уровне, должным образом тренироваться. Если нет мотивации — нет уровня. Если нет уровня — начнутся поражения. А зачем это надо? Я считаю, этот парень сделал все, что хотел, что было нужно и даже больше в ММА с точки зрения спортсмена», — сообщил Гаджиев на своём ютуб-канале.

За свою карьеру в ММА Нурмагомедов принял участие в 29 поединках и все выиграл. Он закончил со спортом будучи чемпионом UFC в лёгком весе.