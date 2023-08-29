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Российский боец Мовсар Евлоев поднялся на 9-е место в рейтинге полулегкого веса UFC

Ранее он располагался на 10-й позиции.
Российский боец Мовсар Евлоев поднялся на 9-е место в рейтинге полулегкого веса UFC
29 августа 2023 10:19
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 29 августа, на официальном сайте UFC обновился рейтинг лучших бойцов промоушена.

Так, 29-летний россиянин Мовсар Евлоев поднялся на одну позицию в списке лучших представителей полулегкого дивизиона: теперь уроженец Ингушетии располагается на девятой строчке. На его счету 7 побед в американской лиге.

К слову, чемпионом в полулегкой весовой категории является Александр Волкановски.

В рейтинге лучших бойцов промоушена независимо от весовой категории первое место по-прежнему занимает Джон Джонс. На второй позиции идет Волкановски, на третьей — россиянин Ислам Махачев.

источник: UFC.com
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