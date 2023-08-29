Российский боец Мовсар Евлоев поднялся на 9-е место в рейтинге полулегкого веса UFC

Сегодня, 29 августа, на официальном сайте UFC обновился рейтинг лучших бойцов промоушена.

Так, 29-летний россиянин Мовсар Евлоев поднялся на одну позицию в списке лучших представителей полулегкого дивизиона: теперь уроженец Ингушетии располагается на девятой строчке. На его счету 7 побед в американской лиге.

К слову, чемпионом в полулегкой весовой категории является Александр Волкановски.

В рейтинге лучших бойцов промоушена независимо от весовой категории первое место по-прежнему занимает Джон Джонс. На второй позиции идет Волкановски, на третьей — россиянин Ислам Махачев.