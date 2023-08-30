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Асбаров поделился своими ожиданиями от боя с экс-претендентом на титул чемпиона мира 

Поединок пройдёт в Москве 28 октября. 
30 августа 2023 20:00
автор: Никита Плохих

Сослан Асбаров серьезно настроен на бой с экс-претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC Алексеем Папиным.

«Для меня это свои личные принципиальные моменты. Если я выхожу в ринг, то хочу доказать, в первую очередь, самому себе. Когда два мужика выходят на ринг, то они в любом случае сделают всё возможное, чтобы одержать победу, какой бы бой это не был. Кто бы не стоял передо мной, я обязан и должен выиграть. Цель только одна - победа», - передает слова Асбарова корреспондент «Советского спорта».

На счету Алексея 15 побед и одно поражение на профессиональном ринге. Ранее он занимал первую строчку рейтинга WBC и был обязательным претендентом на пояс в первом тяжелом весе.

источник: «Советский спорт»
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