Российский боец Вадим Немков отказался от титула чемпиона Bellator в полутяжелом весе

Российский боец Вадим Немков принял решение вакантировать титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе и перейти в дивизион тяжеловесов.

«Да, я перешел в тяжелый вес. Пока чемпиона в полутяжелом весе нет», — заявил Немков в интервью ТАСС.

Напомним, свой титул он завоевал 21 августа 2020 года, победив Райана Бейдера, после чего провел четыре успешные защиты. В своем последнем бою он победил Йоэля Ромеро. Действующим чемпионом в тяжелом весе является Райан Бейдер, которого Немков уже побеждал.

В активе Вадима 18 боев, 16 побед и два поражения.