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Российский боец Вадим Немков отказался от титула чемпиона Bellator в полутяжелом весе

В своем последнем бою он победил Йоэля Ромеро.
31 августа 2023 11:01
автор: Виталий Овсянников

Российский боец Вадим Немков принял решение вакантировать титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе и перейти в дивизион тяжеловесов.

«Да, я перешел в тяжелый вес. Пока чемпиона в полутяжелом весе нет», — заявил Немков в интервью ТАСС.

Напомним, свой титул он завоевал 21 августа 2020 года, победив Райана Бейдера, после чего провел четыре успешные защиты. В своем последнем бою он победил Йоэля Ромеро. Действующим чемпионом в тяжелом весе является Райан Бейдер, которого Немков уже побеждал.

В активе Вадима 18 боев, 16 побед и два поражения.

источник: ТАСС
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