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Джон Джонс рассказал, почему зрители любят Шона О'Мэлли

Мнение чемпиона UFC в тяжелом весе.
31 августа 2023 11:45
автор: Виталий Овсянников

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс поделился мнением о новоиспеченном обладателе титула UFC в легчайшем дивизионе Шоне О'Мэлли.

Лучший боец промоушена независимо от весовой категории сравнил его с Конором Макгрегором.

«Я в восторге от Шона О'Мэлли, у него есть стиль. Он напоминаем мне Конора Макгрегора. Он действительно настоящий и аутентичный, у него есть своя история «из грязи в князи», которую все ценят, особенно в США. Хочу посмотреть, как далеко он сможет зайти. Он ещё достаточно молод, чтобы совершать семимильные шаги в своей карьере», — сказал Джонс в подкасте OverDogs.

Напомним, в мейнивенте UFC 292 О'Мэлли победил Стерлинга и стал новым чемпионом промоушена в легчайшем весе. Джон Джонс свой следующий бой проведет 11 ноября на UFC 295 против Стипе Миочича.

источник: «Советский спорт»
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