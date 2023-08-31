Джон Джонс рассказал, почему зрители любят Шона О'Мэлли

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс поделился мнением о новоиспеченном обладателе титула UFC в легчайшем дивизионе Шоне О'Мэлли.

Лучший боец промоушена независимо от весовой категории сравнил его с Конором Макгрегором.

«Я в восторге от Шона О'Мэлли, у него есть стиль. Он напоминаем мне Конора Макгрегора. Он действительно настоящий и аутентичный, у него есть своя история «из грязи в князи», которую все ценят, особенно в США. Хочу посмотреть, как далеко он сможет зайти. Он ещё достаточно молод, чтобы совершать семимильные шаги в своей карьере», — сказал Джонс в подкасте OverDogs.

Напомним, в мейнивенте UFC 292 О'Мэлли победил Стерлинга и стал новым чемпионом промоушена в легчайшем весе. Джон Джонс свой следующий бой проведет 11 ноября на UFC 295 против Стипе Миочича.