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Экс-чемпион Bellator - о перспективах Немкова в тяжёлом весе: новый пояс не за горами

Также Андрей Корешков оценил шансы Немкова перейти в UFC. 
Экс-чемпион Bellator - о перспективах Немкова в тяжёлом весе: новый пояс не за горами
31 августа 2023 14:58
автор: Элина Бурина
автор фото: Bellator

Российский боец ММА Вадим Немков принял решение оставить титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе и перейти в дивизион тяжеловесов. В беседе с корреспондентом «Советского спорта» бывший чемпион Bellator оценил решение Немкова перейти в другой дивизион и возможной переход в UFC.

«Если отказался титула, значит, на то были причины. Возможно, уже тяжело занять вес. Его основные спарринг-партнёры — это тяжеловесы. Сам Немков в межсезонье, наверное, имеет хороший вес, чтобы выступать там. Вадим тренируется с Молдавским, до этого тренировался с Фёдором Емельяненко. Наверное, он прекрасно понимает, что может конкурировать и в тяжёлом весе. Тем более Немков выигрывал у Бейдера — чемпиона в тяжёлом дивизионе. Он уже доказал, что способен конкурировать, новый пояс не за горами. У него есть перспективы.

Нужно ли ему переходить в UFC ? Каждый боец для себя сам решает это. Всё, наверное, зависит от материальной составляющей. Я так понимаю, что у Вадима хороший контракт, он же выигрывал гран-при, защищал свой пояс несколько раз. Если UFC сможет перебить контракт, который сейчас у Немкова есть в Bellator, то, возможно, он сможет перейти. А если нет, то смысл ему переходить? Я не вижу», — сказал Корешков.

Напомним, свой титул Вадим Немков завоевал в 2020 году, победив Райана Бейдера, а также провёл его четыре успешные защиты.

Немков отказался от титула чемпиона Bellator в полутяжёлом весе

источник: «Советский спорт»
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