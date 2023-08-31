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Олег Тактаров - о переходе Немкова в тяжёлый вес: все хотят только оставить след в банке

Первый российский чемпион UFC отметил, что уровень Немкова - заработать, построить дом, родить детей и жить счастливо. 
31 августа 2023 15:48
автор: Элина Бурина

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» первый чемпион UFC из России Олег Тактаров объяснил переход Немкова в тяжёлый вес необходимость получения большего количества денег.

«Наверняка, ему предложили больше денег за вступление в тяжёлом весе. Все уже давно охотятся за деньгами, а не за славой для страны или для себя. Я подозреваю, у нас сейчас вряд ли кто-то вообще стал бы выступать без гонорара. Оставлять после себя какой-то след уже никто не хочет — все сейчас хотят заработать денег и оставить след в банке. Я не общался никогда с Немковым, но читал его интервью. Уровень Вадима всё-таки — заработать, построить дом, родить детей и жить счастливо: «Хорошо ем, хорошо пью и езжу на дорогой машине», - сказал Тактаров.

О переходе Немкова в тяжёлый дивизион также высказался член команды Фёдора Емельяненко Кирилл Сидельников, отметив хорошие перспективы Вадима.

источник: «Советский спорт»
Член команды Фёдора Емельяненко оценил переход чемпиона Bellator Немкова в тяжёлый дивизион
Сидельников также отметил, что все, кто тренируется с бойцом, знают, что он никогда не уступал «тяжам».
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