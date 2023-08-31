Прохазка в следующем поединке может встретиться с Перейрой

Бой Иржи Прохазки и Алекса Перейры находится в разработке и должен состояться 16-го декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

Об этом сообщил Дана Уайт.

В последнем поединке Перейра одержал победу над представителем Польши Яном Блаховичем. Бой прошёл на турнире UFC 291.

На счету Перейры в активе восемь побед и двa поражения.

Прохазка стал чемпионом UFC после победы над бразильцем Гловером Тейшером в июне этого года. Но после травмы плеча, чех отказался от выступления на UFC282 и освободил титул. Вакантный пояс чемпиона разыграют россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович.