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Бойцы ММА Вагаб Вагабов и Магомед Магомедов устроили перестрелку в Махачкале

Конфликт случился
01 сентября 2023 13:35
автор: Александр Поволоцкий

В Махачкале произошел конфликт со стрельбой между чемпионом AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Вагабом Вагабовым и другим бойцом ММА Магомедом «Железкой» Магомедовым.

Как сообщает телеграм-канал Mash Gor, инцидент произошел в одном из кафе. Отмечается, что Вагабов задолжал Магомедовы определенную сумму, и Магомед стал выяснять когда получил свои деньги обратно. Конфликт перерос в драку, в которую включились друзья спортсменов.

Один из его участников потасовки достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Никто не пострадал.

Семь человек уже доставили в отделение полиции. Мужчинам грозит статья о хулиганстве.

источник: Telegram-канал Mash Gor
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Бой находится в разработке.
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