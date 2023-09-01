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Менеджер Нурмагомедова оценил шансы бойца подраться с Шоном О'Мэлли

В настоящий момент россиянин проходит процесс восстановления
01 сентября 2023 16:10
автор: Александр Бойченко

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Умара Нурмагомедова, оценил шансы бойца провести поединок против действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли.

«Умар восстанавливается, проходит курс реабилитации. Если все будет хорошо, надеемся, что он подерется в феврале–марте следующего года. Я думаю, что бой против О»Мэлли вполне вероятен. Умара от титульного боя отделяют один-два поединка», — сказал Магомедов ТАСС.

Напомним, в своем прошлом бою О'Мэлли провел поединок против американца Алджамейна Стерлинга в рамках турнира UFC 292 в Бостоне (США). Шон нокаутировал оппонента в начале второго раунда и впервые в карьере стал чемпионом промоушена в легчайшем весе.

источник: ТАСС
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