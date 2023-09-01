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Хабиб объяснил, почему для Махачева реванш с Оливейрой окажется сложнее первого боя

Поединок состоится в октябре в Абу-Даби (ОАЭ)
01 сентября 2023 18:32
автор: Александр Бойченко

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, с какой сложностью может столкнуться Ислам Махачев в реванше с бразильцем Шарлисом Оливейрой.

«Реванш будет сложнее первого боя. Для Ислама больше риска будет. Оливейре терять нечего, он и так проигрывал уже. Если в первом бою у него были какие-то опасения и так далее…

Я думаю, что для них обоих бой не будет легким. Но я считаю, что второй бой будет сложнее для Ислама. Это мое сугубо личное мнение», — сказал Нурмагомедов в новом выпуске Gorilla Fighting.

Бой-реванш состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Этот бой возглавит турнир UFC 294.

Напомним, в октябре 2022 года Махачев (24-1) сразился с Оливейрой (34-9) в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Россиянин заставил бразильца сдаться во втором раунде. В тот вечер Махачев завоевал титул чемпиона промоушена в легком весе.

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