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Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда в России появятся новые легенды ММА

Экс-чемпион UFC завершил карьеру в 2020 году.
01 сентября 2023 19:05
автор: Александр Бойченко

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, когда в России могут появиться новые легенды смешанных единоборств.

«Я думаю, будут. На сегодняшний момент смена поколений идет. Это не только в ММА, такое и в футболе. Если так посмотреть, последние 5 лет сколько игроков ушли. Эти 2-3 года будет смена поколений. Их же нужно раскачать: они хорошие игроки, но пока они станут звездами, уйдет время», — сказал Нурмагомедов Gorilla Fighting.

Напомним, Хабиб завершил карьеру в октябре 2020 года сразу после окончания поединка против американца Джастина Гэтжи. Россиянин одержал 29 побед в карьере и ни разу не проиграл.

Ранее руководство UFC ввело Хабиба в Зал славы.

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