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Экс-чемпион UFC Перейра заявил, что вновь поборется за титул

По словам бойца, решение об этом уже принято.
01 сентября 2023 22:35
автор: Александр Евграфов

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра заявил, что его следующий бой будет титульным.

«Я обязательно буду драться за пояс. Это решение уже принято в UFC после моего последнего боя», — сказал Перейра в интервью YouTube-каналу The Schmo.

В последнем бою 36-летний Перейра встречался с поляком Яном Блаховичем в рамках турнира UFC 291, продлился все три раунда и завершился победой Алекса раздельным решением судей.

Перейра впервые выступал в рамках полутяжёлого веса. Ранее бразилец проиграл Исраэлю Адесанье нокаутом и утратил титул чемпиона UFC в среднем весе.

источник: Youtube
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