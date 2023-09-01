Экс-чемпион UFC Перейра заявил, что вновь поборется за титул

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра заявил, что его следующий бой будет титульным.

«Я обязательно буду драться за пояс. Это решение уже принято в UFC после моего последнего боя», — сказал Перейра в интервью YouTube-каналу The Schmo.

В последнем бою 36-летний Перейра встречался с поляком Яном Блаховичем в рамках турнира UFC 291, продлился все три раунда и завершился победой Алекса раздельным решением судей.

Перейра впервые выступал в рамках полутяжёлого веса. Ранее бразилец проиграл Исраэлю Адесанье нокаутом и утратил титул чемпиона UFC в среднем весе.