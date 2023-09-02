Хабиб Нурмагомедов признался, что угодил в больницу перед последним боем в карьере

Российский боец, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем последнем бое в карьере против американца Джастина Гэйджи.

«Сам бой с Гэйджи в голове не прокручиваю. А вот моменты в подготовке столько травм у меня никогда не было. Я и в больницу на восемь дней попадал, и палец ломал. С моей стороны были недочеты маленькие, упущения», — сказал спортсмен в новом выпуске Gorilla Fighting.

За свою карьеру в ММА Нурмагомедов принял участие в 29 поединках и все выиграл. Он закончил со спортом, будучи чемпионом UFC в лёгком весе.