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Джонс Джонс: я пришел в тяжелый вес готовым к бою с Нганну

Чемпион UFC поделился воспоминаниями о переход в дивизион тяжеловесов.
02 сентября 2023 10:17
автор: Виталий Овсянников

Действующий чемпион UFC в тяжелой весовой категории Джон Джонс прокомментировал тот факт, что он так и не провёл поединок против Фрэнсиса Нганну.

Напомним, камеруно-французский боец ушёл из промоушена в январе 2023 года, оставив свой титул вакантным. По этой причине Джон Джонс провёл поединок против Сирила Гана, в котором одержал убедительную победу.

«Теперь люди говорят, что я пропустил три года и вернулся только когда Нганну уже ушел. Это неправда. Когда я вернулся, Фрэнсис еще был бойцом UFC. Это мог быть его последний бой в организации, но он ушел, а мне дали Гана. Я пришел в тяжелый вес готовым к бою с Нганну», — цитирует Джонса MMA Fighting.

Напомним, свой следующий бой Джон Джонс проведет 12 ноября против Стипе Миочича.

источник: MMA Fighting
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