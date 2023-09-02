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Даниэль Кормье объяснил, почему Джон Джонс не хочет боя с Сергеем Павловичем

Россиянин занимает первое место в рейтинге тяжеловесов.
02 сентября 2023 10:48
автор: Виталий Овсянников

Член Зала славы UFC Даниэль Кормье объяснил причины, по которым действующий чемпион промоушена в тяжелом весе Джон Джонс не желает выходить в октагон против Сергея Павловича.

«Конечно, Сергей или Том Аспиналл выжали бы все соки из Джонса, но ему это неинтересно. Потому что сейчас Джон выбирает выгодный бизнес вместо конкурентного соревнования. Хотя на мой взгляд, Джонс — всегда хедлайнер любого боя, и неважно, с кем он будет драться», — заявил Кормье в эфире своего подкаста.

Напомним, свой следующий бой Джон Джонс проведет против третьего номера рейтинга тяжеловесов Стипе Миочича. Поединок состоится 11 ноября. Россиянин Сергей Павлович занимает первое место в рейтинге тяжелого веса UFC.

источник: «Советский спорт»
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