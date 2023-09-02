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Президент ACA – о провальном взвешивании Палмера: он будет оштрафован

Алексей Яценко подчеркнул, что наказание за нарушение правил могут ужесточить вплоть до отстранения от Гран-при.
02 сентября 2023 13:17
автор: Никита Плохих

Четвертьфинальный бой Гран-при ACA между Бибертом Туменовым (12-2) с экс-бойцом PFL Палмером (23-6) состоится 2 сентября в Краснодаре, однако американец не смог уложиться в лимит полулёгкого веса.

Президент лиги Алексей Яценко рассказал, какой штраф грозит Палмеру, а также о санкциях для бойцов в случае провального взвешивания в следующем круге.

«На утреннем взвешивании Палмер не уложился в лимит весовой категории, показав лишние 850 граммов. Также неудачными оказались все попытки уложиться в лимит полулёгкой весовой категории у участников ещё одного четвертьфинального поединка Гран-при в наилегчайшем весе: Азамат Керефов превысил лимит на 1,7 кг, его соперник, Осимхон Рахмонов - на 850 грамм. Мы сохранили эти бои. Но в соответствии с системой штрафов ACA, Лэнс будет оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника. Рахмонов - на 30%, а Керефов - на 50%.

Мы вынесли строгое предупреждения всем участникам Гран-при. Тот, кто выходит в следующий круг «восьмёрки», в случае перевеса может быть отстранён от участия в Гран-При», – сказал Яценко, слова которого «Советскому спорту» предоставлены пресс-службой АСА.

источник: «Советский спорт»
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