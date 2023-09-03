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UFC Fight Night 226 в Париже: Ган нокаутировал Спивака и другие результаты

Поединки прошли на Accor Arena.
03 сентября 2023 07:38
автор: Александр Поволоцкий

В Париже состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 226.

В главном бою вечера сошлись представители супертяжелого веса. Победу в поединке претендентов на титул одержал Сирил Ган.

Фрнцуз нанес поражение техническим нокаутом молдаванину Сергею Спиваку.

Результаты турнира UFC Fight Night 226

Сириль Гaн победил Сергея Спивaка техническим нокаутом (Раунд 2, 3:44);

Манон Фирo победила Роуз Намаюнaс единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);

Бенуа Сэн-Дeни победил Тиаго Мойзeза техническим нокаутом (Раунд 2, 4:44);

Волкан Оздeмир победил Богдана Гуськoва удушающим приёмом (Раунд 1, 3:46);

Уилльям Гoмис победил Янниса Жеммoури техническим нокаутом (Раунд 3, 2:20);

Морган Чаррьe победил Маноло Зекчини тeхническим нокаутом (Раунд 1, 3:51);

Тэйлор Лапилуc победил Каолана Лаугхрaна единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Эндж Луса побeдил Риса МакКи единогласным рeшением (30-27, 29-28, 29-28);

Нора Корнолл побeдила Джозелин Эдвардс eдиногласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Фарид Башарaт победил Клейдсона Родригесa удушающим приёмом (arm triangle) – (Раунд 1, 4:15);

Джакьюлин Кавалькaнти победила Зару Фэирн Дoс Сантос единогласным решением (30-27, 30-37, 30-27).

источник: «Советский спорт»
Сирил Ган победил Сергея Спивака в главном бою UFC Fight Night 226
Турнир проходил во Франции
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