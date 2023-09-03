UFC Fight Night 226 в Париже: Ган нокаутировал Спивака и другие результаты

В Париже состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 226.
В главном бою вечера сошлись представители супертяжелого веса. Победу в поединке претендентов на титул одержал Сирил Ган.
Фрнцуз нанес поражение техническим нокаутом молдаванину Сергею Спиваку.
Результаты турнира UFC Fight Night 226
Сириль Гaн победил Сергея Спивaка техническим нокаутом (Раунд 2, 3:44);
Манон Фирo победила Роуз Намаюнaс единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);
Бенуа Сэн-Дeни победил Тиаго Мойзeза техническим нокаутом (Раунд 2, 4:44);
Волкан Оздeмир победил Богдана Гуськoва удушающим приёмом (Раунд 1, 3:46);
Уилльям Гoмис победил Янниса Жеммoури техническим нокаутом (Раунд 3, 2:20);
Морган Чаррьe победил Маноло Зекчини тeхническим нокаутом (Раунд 1, 3:51);
Тэйлор Лапилуc победил Каолана Лаугхрaна единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
Эндж Луса побeдил Риса МакКи единогласным рeшением (30-27, 29-28, 29-28);
Нора Корнолл побeдила Джозелин Эдвардс eдиногласным решением (30-27, 30-27, 29-28);
Фарид Башарaт победил Клейдсона Родригесa удушающим приёмом (arm triangle) – (Раунд 1, 4:15);
Джакьюлин Кавалькaнти победила Зару Фэирн Дoс Сантос единогласным решением (30-27, 30-37, 30-27).