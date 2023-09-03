Российский боец Вартанян назвал сумму желаемого заработка для комфортной жизни

Российский боец АСА Эдуард Вартанян рассказал, сколько ему нужно денег для комфортного проживания.

«Какой месячный заработок устроил бы меня для комфортной жизни? 500 тысяч рублей — вполне комфортно», — заявил Вартанян Mma.metaratings.ru.

На счету Вартаняна 29 профессиональных поединков, в которых он одержал 25 побед и потерпел 4 поражения. В своем последнем выступлении 32-летний боец одолел представителя Казахстана Артема Резникова в третьем раунде на турнире в Сочи, который прошёл 16 июня.