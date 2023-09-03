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Российский боец Вартанян назвал сумму желаемого заработка для комфортной жизни

Спортсмен выступает в лиге АСА.
03 сентября 2023 18:47
автор: Александр Бойченко

Российский боец АСА Эдуард Вартанян рассказал, сколько ему нужно денег для комфортного проживания.

«Какой месячный заработок устроил бы меня для комфортной жизни? 500 тысяч рублей — вполне комфортно», — заявил Вартанян Mma.metaratings.ru.

На счету Вартаняна 29 профессиональных поединков, в которых он одержал 25 побед и потерпел 4 поражения. В своем последнем выступлении 32-летний боец одолел представителя Казахстана Артема Резникова в третьем раунде на турнире в Сочи, который прошёл 16 июня.

источник: «Метарейтинг»
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