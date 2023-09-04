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Двалишвили заявил, что О'Мэлли игнорирует его вызовы на бой с 2018 года

В своем последнем поединке Мераб победил экс-чемпиона UFC Петра Яна.
04 сентября 2023 10:15
автор: Виталий Овсянников

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили прокомментировал критику болельщиков за отказ выходить в октагон против своего друга Алджамейна Стерлинга.

«После каждой победы в UFC с моего первого боя в 2018 году я вызывал на поединок Шона О'Мэлли, и он постоянно игнорировал меня. А теперь я сказал, что не хочу драться со своим другом и братом Алджамейном — и СМИ сходят с ума! Если Стерлинг не получит немедленный реванш с О'Мэлли, я претендент номер один на титульный бой. Без вопросов», — написал Двалишвили в социальных сетях.

Напомним, 20 августа 2023 года Стерлинг уступил американцу Шону О'Мэлли и утратил титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

В активе Мераб Двалишвили 15 побед в 19 боях. На счету О'Мэлли 18 поединок и 17 выигрышей.

источник: «Советский спорт»
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