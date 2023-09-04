Том Аспиналл заявил о готовности провести бой с Сергеем Павловичем

Британский боец UFC Том Аспиналл, занимающий в рейтинге тяжелого дивизиона промоушена четвертое место, заявил готовности провести бой с первым номером рейтинга Сергеем Павловичем из России.

После турнира UFC Fight Night 226, в главном событии которого Сирил Ган нокаутировал Сергея Спивака, Том Аспиналл хотел выйти в октагон и бросить вызов французу. Однако руководство промоушена не дало ему это сделать.

«Если Ган не хочет драться, я не собираюсь бегать за ним. Я хотел выйти в клетку, но в UFC не позволили мне это сделать. Он не хочет биться со мной, и я это понимаю — я для него плохой оппонент. Мне же, напротив, он отлично подходит стилистически. Теперь для меня остается только один потенциальный противник — большой русский, с которым никто не хочет драться. Я с удовольствием приму этот бой. Наш поединок уже дважды срывался по разным причинам, так что давайте сделаем это!», — сказал Аспиналл в интервью The Mac Life.

В своем последнем поединке британский боец победил Марчина Тыбуру. Сергей Павлович одержал победу уже в шести встречах подряд, причём в каждом из них он отправил в нокаут своих соперников уже в первом раунде.