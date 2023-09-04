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Стерлинг заявил, что не считает нового чемпиона UFC О'Мэлли примером для подражания

«Когда я говорю «чемпион», то представляю Хабиба, а не О'Мэлли».
04 сентября 2023 10:52
автор: Виталий Овсянников

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что не считает победившего его бойца Шона О'Мэлли примером для подражания.

Ямайский спортсмен уступил американцу в главном событии UFC 292 и потерял свой титул.

«Когда я говорю «чемпион», я представляю таких парней, как Хабиб Нурмагомедов, Камару Усман, которые являются образцом для подражания. Я не хочу, чтобы мои дети смотрели на Шона, видели его татуировки на лице, то, как он курит, и думали, что это нормально. Это не то, чему стоит подражать в жизни», — цитирует Стерлинга MMA Junkie.

Напомним, на счету ямайского бойца 27 боев, 23 победы и четыре поражения. О'Мэлли выиграл 17 поединков из 18.

источник: MMA Junkie
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