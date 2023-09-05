Александр Волков поднялся на седьмую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC

Сегодня, 5 сентября, официальный сайт UFC опубликовал обновленный рейтинг бойцов промоушена.

В тяжёлой весовой категории произошло несколько изменений. Российский боец Александр Волков поднялся на одну позицию и теперь располагается на седьмом месте. Он опередил молдаванина Сергея Спивака, который уступил Сирилу Гану на UFC: Paris.

Другой российский боец Сергей Павлович потерял одну строчку и теперь располагается на втором месте. Он пропустил вперёд француза Сирила Гана. Чемпионом в тяжёлом весе по-прежнему является Джон Джонс, которому 11 ноября предстоит защищать свой титул в бою против Стипе Миочича.