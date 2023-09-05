ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Александр Волков поднялся на седьмую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC

Павлович опустился на второе место.
05 сентября 2023 09:50
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 5 сентября, официальный сайт UFC опубликовал обновленный рейтинг бойцов промоушена.

В тяжёлой весовой категории произошло несколько изменений. Российский боец Александр Волков поднялся на одну позицию и теперь располагается на седьмом месте. Он опередил молдаванина Сергея Спивака, который уступил Сирилу Гану на UFC: Paris.

Другой российский боец Сергей Павлович потерял одну строчку и теперь располагается на втором месте. Он пропустил вперёд француза Сирила Гана. Чемпионом в тяжёлом весе по-прежнему является Джон Джонс, которому 11 ноября предстоит защищать свой титул в бою против Стипе Миочича.

источник: UFC.com
Стерлинг заявил, что не считает нового чемпиона UFC О'Мэлли примером для подражания
«Когда я говорю «чемпион», то представляю Хабиба, а не О'Мэлли».
04.09.2023 10:52
ММА
автор: Виталий Овсянников
Том Аспиналл заявил о готовности провести бой с Сергеем Павловичем
В своем последнем поединке британский боец победил Марчина Тыбуру.
04.09.2023 10:23
ММА
автор: Виталий Овсянников
Двалишвили заявил, что О'Мэлли игнорирует его вызовы на бой с 2018 года
В своем последнем поединке Мераб победил экс-чемпиона UFC Петра Яна.
04.09.2023 10:15
ММА
автор: Виталий Овсянников
Российский боец Вартанян назвал сумму желаемого заработка для комфортной жизни
Спортсмен выступает в лиге АСА.
03.09.2023 18:47
ММА
автор: Александр Бойченко
UFC Fight Night 226 в Париже: Ган нокаутировал Спивака и другие результаты
Поединки прошли на Accor Arena.
03.09.2023 07:38
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Сирил Ган победил Сергея Спивака в главном бою UFC Fight Night 226
Сирил Ган победил Сергея Спивака в главном бою UFC Fight Night 226
Турнир проходил во Франции
03.09.2023 06:19
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно, с кем проведёт свой следующий бой Александр Шлеменко
Также определилась дата предстоящего поединка. 
02.09.2023 20:27
ММА
автор: Глеб Шевяков
Президент ACA — о провальном взвешивании Палмера: он будет оштрафован
Алексей Яценко подчеркнул, что наказание за нарушение правил могут ужесточить вплоть до отстранения от Гран-при.
02.09.2023 13:17
ММА
автор: Никита Плохих
Минаков — о бое Гана и Спивака: главное — не давать Сирилу использовать длинные рычаги
Экс-чемпион Bellator отметил мощную борцовскую технику Сергея Спивака, а также силу Гана в «ударке».
02.09.2023 13:08
ММА
автор: Элина Бурина
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.