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Александр Волков назвал условие, при котором согласится подраться с Сергеем Павловичем

Оба россиянина выступают в UFC.
05 сентября 2023 13:20
автор: Александр Бойченко

Российский тяжеловес UFC Александр Волков высказался о потенциальном поединке против соотечественника Сергея Павловича.

«С Сергеем у меня хорошие отношения, с ним мне было бы не очень комфортно драться. Ведь мы с ним достаточно хорошо общаемся и друг другу помогали в подготовке. Только в этом вопрос. Я бы с ним подрался, если бы это был претендентский бой или чемпионский», — заявил Волков Mma.metaratings.ru.

На счету Волкова 46 профессиональных поединков, в которых он одержал 36 побед и потерпел десять поражений. В своем последнем выступлении спортсмен расправился с представителем Молдавии Александром Романовым в первом раунде. Бой прошел в апреле 2023 года в Лас-Вегасе (США).

В ночь с 9 на 10 сентября Волков выйдет в октагон против Тая Туивасы (20-6) на турнире UFC 293.

источник: «Метарейтинг»
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