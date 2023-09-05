Российский боец Волков рассказал, благодаря кому стал заниматься спортом

Российский боец ММА Александр Волков рассказал, благодаря кому он стал спортсменом.

«Я начал заниматься карате, когда мне было семь лет. Родители немного заставляли меня заниматься в детстве, потому что иногда это было тяжело, не хотелось идти на тренировку. Но они заставляли меня. Они дали мне мотивацию. Я реально благодарен им за то, что они для меня сделали. Я хочу отплатить им за то, что они дали мне», - сказал Волков в анонсе UFC.

10 сентября Александр сразится с австралийцем Таем Туивасой на UFC 293 в Сиднее.

На данный момент в активе 34-летнего россиянина 36 побед и 10 поражения. Статистика его соперника: 14 побед и 6 поражений.

Основным событием UFC 293 будет титульный бой между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом.