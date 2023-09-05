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Российский боец Волков рассказал, благодаря кому стал заниматься спортом

10 сентября Александр выступит на UFC 293.
05 сентября 2023 17:03
автор: Максим Скороходов

Российский боец ММА Александр Волков рассказал, благодаря кому он стал спортсменом.

«Я начал заниматься карате, когда мне было семь лет. Родители немного заставляли меня заниматься в детстве, потому что иногда это было тяжело, не хотелось идти на тренировку. Но они заставляли меня. Они дали мне мотивацию. Я реально благодарен им за то, что они для меня сделали. Я хочу отплатить им за то, что они дали мне», - сказал Волков в анонсе UFC.

10 сентября Александр сразится с австралийцем Таем Туивасой на UFC 293 в Сиднее.

На данный момент в активе 34-летнего россиянина 36 побед и 10 поражения. Статистика его соперника: 14 побед и 6 поражений.

Основным событием UFC 293 будет титульный бой между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом.

источник: UFC Russia
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