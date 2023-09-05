Российский боец UFC Волков рассказал, почему тренируется в Лас-Вегасе

Российский боец UFC Александр Волков объяснил, почему провел подготовку к поединку против австралийца Тая Туивасы в Лас-Вегасе (США).

Ранее спортсмен тренировался в другом американском городе — Лос-Анджелесе.

«Я переехал в Вегас, потому что там комфортнее жить в плане бойцовской движухи. Там намного проще в плане логистики, дешевле снимать жилье, там больше залов, больше спарринг-партнеров», — приводит слова Волкова Sport24.

На счету Волкова 46 профессиональных поединков, в которых он одержал 36 побед и потерпел десять поражений. В своем последнем выступлении спортсмен расправился с представителем Молдавии Александром Романовым в первом раунде. Бой прошел в апреле 2023 года в Лас-Вегасе (США).

В ночь с 9 на 10 сентября Волков выйдет в октагон против Тая Туивасы (20-6) на турнире UFC 293.