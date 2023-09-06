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Немков рассказал, с кем хотел бы подраться в дебютном поединке в тяжелом весе Bellator

За свою карьеру в ММА россиянин потерпел два поражения.
06 сентября 2023 08:00
автор: Александр Поволоцкий

Экс-чемпион Bellator Вадим Немков назвал соперника, с которым хотел бы подраться в следующем бою.

Отметим, что ранее россиянин отказался от чемпионского титула организации в полутяжелом весе. Теперь он хочет подраться за пояс в тяжелом весе.

«Хотелось бы поехать на турнир Bellator 300, где будут драться Бейдер и Васселл. И вызвать там чемпиона на бой. Но, опять же, непонятно, что там будет с продажей Bellator. Может, я чемпионом и останусь», — заявил Немков на YouTube- канале Игоря Лазорина.

Райан Бейдер будет защищать титул в поединке с Линтоном Васселлом в ночь на 8 октября. Бой пройдет в американском Сан-Диего.

источник: «Советский спорт»
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