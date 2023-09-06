Марк Цукерберг провел тренировку с двумя чемпионами UFC

Американский предприниматель Марк Цукерберг провел совместную тренировку с австралийцем Алексом Волкановски и новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Соответствующее видео было выложено в соцсетях.

На видео демонстрируются, как Цукерберг, Адесанья и Волкановски отрабатывают приемы из смешанных единоборств под музыку из фильма «Миссия невыполнима».

Ранее Маск обвинил Цукерберга в том, что тот избегает поединка в римском Колизее. В свою очередь, Марк упрекнул оппонента в несерьезном подходе к делу и заявил, что будет готов принять вызов в любой момент.