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Марк Цукерберг провел тренировку с двумя чемпионами UFC

Ранее сообщалось, что американский миллиардер подерется с Илоном Маском.
06 сентября 2023 10:08
автор: Александр Бойченко

Американский предприниматель Марк Цукерберг провел совместную тренировку с австралийцем Алексом Волкановски и новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Соответствующее видео было выложено в соцсетях.

На видео демонстрируются, как Цукерберг, Адесанья и Волкановски отрабатывают приемы из смешанных единоборств под музыку из фильма «Миссия невыполнима».

Ранее Маск обвинил Цукерберга в том, что тот избегает поединка в римском Колизее. В свою очередь, Марк упрекнул оппонента в несерьезном подходе к делу и заявил, что будет готов принять вызов в любой момент.

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