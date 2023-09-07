Волков и Туйваса провели дуэль взглядов перед поединком на UFC 293

Сегодня, 7 сентября, в Сиднее состоялась пресс-конференция, посвященная турниру UFC 293, в со-главном событии которого российский тяжеловес Александр Волков встретится с австралийцем Тайем Туйвасой.

Видеоролик опубликован на ютуб-канале MMA Junkie.

Очный поединок Волкова и Туйвасы пройдёт в субботу, 9 сентября, в рамках турнира UFC 293 в Сиднее (Австралия).

Всего за карьеру в ММА Александр провёл 46 поединков и одержал 36 побед. На счету Туйвасы 20 боёв, 14 побед и шесть поражений.