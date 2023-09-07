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Малыхин считает Волкова фаворитом поединка с Туйвасой

Бой состоится 9 сентября.
07 сентября 2023 16:28
автор: Александр Кожевников

Двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин поделился ожиданиями от поединка между Александром Волковым и Таем Туйвасой.

«Я считаю, что Александр Волков более высококлассный ударник, чем Тай Туйваса. Думаю, что Александр в первом раунде закончит бой. Сначала Волков немного разогреется, почувствует дистанцию и минуте на четвертой финиширует Туивасу. Это легкие деньги для Саши. Так, что не удивлюсь, если он и бонус сможет забрать», — приводит слова Малыхина «Спорт день за днем».

Очный поединок Волкова и Туйвасы пройдёт в субботу, 9 сентября, в рамках турнира UFC 293 в Сиднее (Австралия).

Всего за карьеру в ММА Александр провёл 46 поединков и одержал 36 побед. На счету Туйвасы 20 боёв, 14 побед и шесть поражений.

источник: «Спорт день за днем»
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