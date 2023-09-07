Бой между Монсоном и Тактаровым может быть перенесён

Поединок российских бойцов ММА Джеффа Монсона и Олега Тактарова может состояться в другую дату. Об этом сообщил Джефф Монсон.

«Дата ещё не подтверждена. Возможно, бой состоится в другой период», — приводит ТАСС слова Монсона.

Напомним, 19 августа состоялся боксёрский поединок между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым. Встреча закончилась вничью.

Ранее сообщалось, что 29 сентября в Москве может пройти бой между спортсменами по правилам ММА.

52-летний Монсон за карьеру провёл 87 боев в ММА, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, ещё один бой завершился вничью.

На счету Тактарова 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи.