Бой между Монсоном и Тактаровым может быть перенесён

Поединок российских бойцов ММА Джеффа Монсона и Олега Тактарова может состояться в другую дату. Об этом сообщил Джефф Монсон.
«Дата ещё не подтверждена. Возможно, бой состоится в другой период», — приводит ТАСС слова Монсона.
Напомним, 19 августа состоялся боксёрский поединок между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым. Встреча закончилась вничью.
Ранее сообщалось, что 29 сентября в Москве может пройти бой между спортсменами по правилам ММА.
52-летний Монсон за карьеру провёл 87 боев в ММА, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, ещё один бой завершился вничью.
На счету Тактарова 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи.
источник: «Советский спорт»