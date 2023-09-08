Волков и Туиваса уложились в рамки весовой категории перед боем на UFC 293

Подошла к концу официальная процедура взвешивания в преддверии турнира UFC 293, который состоится в Сиднее.
В со-главном событии турнира российский боец Александр Волков встретится с австралийцем Таем Туивасой.
Вес россиянина составил 119,27 килограмма. Туиваса показал на весах отметку – 120,43 кг.
Оба бойца уложились в лимит тяжёлого веса.
Напомним, в своем последнем бою Волков одержал победу над другим российским бойцом Александром Романовым. Тай Туиваса потерпел поражения в последних двух боях, уступив Сергею Павловичу и Сирилю Гану.
источник: «Советский спорт»